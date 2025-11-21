الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل بسلسلة فعاليات ومبادرات مجتمعية

الداخلية تحتفل باليوم
الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل بسلسلة فعاليات
18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية دورها المجتمعى عبر تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات احتفالًا باليوم العالمى لحقوق الطفل، بما يعكس اهتمامها بالنشء وتأكيدها على أهمية تنمية الوعى الأمنى لدى الأطفال وترسيخ قيم الانتماء وحب الوطن.

زيارات ميدانية لتعريف الأطفال بدور الشرطة

نظمت الوزارة زيارة لعدد من الأطفال إلى مقر إدارة النجدة النهرية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حيث شاهدوا عروضًا عملية للتعامل مع البلاغات ومتابعة الحالة الأمنية بطول مجرى نهر النيل. 

كما تم توزيع هدايا رمزية على الأطفال خلال الزيارة.

وأتاحت الداخلية للأطفال زيارة المدينة المرورية بالإدارة العامة للمرور، للتعرف على قواعد السير والسلوكيات السليمة عند التعامل مع الطرق والإرشادات المرورية.

فعاليات توعوية بالحماية المدنية

تضمنت الاحتفالات أيضًا زيارات للأطفال إلى الإدارة العامة للحماية المدنية للتعرف على طبيعة عملها فى حماية الأرواح والممتلكات، وما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة. وتم خلال الزيارة توزيع مطويات للتوعية بطرق التعامل الآمن مع الحرائق.

زيارات لمدارس ودور الأيتام بالمحافظات

امتدت الأنشطة على مستوى الجمهورية لتشمل تنظيم زيارات لرجال الشرطة إلى المدارس ودور رعاية الأيتام بمختلف المحافظات، بهدف مشاركة الأطفال الاحتفال وتعريفهم بجهود الشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار.

خدمات طبية مجانية للأطفال

فتحت مستشفيات الشرطة أبوابها للكشف المجانى على الأطفال بهذه المناسبة، وشهد مستشفى الشرطة بالعجوزة زيارة من وفد المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى أشاد بالمبادرة.

دعم النزيلات الحاضنات وأطفالهن

قام وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، للإطلاع على أوضاع النزيلات الحاضنات وبرامج الرعاية المقدمة لهن ولأطفالهن، وشملت الزيارة توزيع هدايا ومتابعة جانب من برامج الإصلاح والتأهيل.

استمرار المبادرات المجتمعية

تؤكد هذه الفعاليات المتنوعة مضى وزارة الداخلية فى تنفيذ مبادراتها المجتمعية على مدار العام، بما يسهم فى بناء وعى إيجابى لدى الأطفال وتعريفهم بالدور الحيوى لرجال الشرطة فى بسط الأمن والنظام.

