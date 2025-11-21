الأمن يكشف كذب ادعاء موظفة بخطفها وإصابتها بالجيزة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية حول ادعاء سيدة تعرضها للخطف والتعدي عليها بالضرب وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة، حيث كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من موظفة بإحدى الجهات وشقيقها، أفادت فيه بقيام شخص مجهول بخطفها بعد خروجها من العمل والتعدي عليها، ما أدى لإصابتها بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم، واتهامها سيدتين – مديرتان بالجهة محل عملها على خلفية خلافات متعلقة بالعمل.

أظهرت التحريات الأمنية عدم صحة الادعاءات، وتبين أن الموظفة هي من قامت بإحداث إصاباتها بنفسها، وعند مواجهتها، أقرت بادعائها الكاذب نكاية في مديرتيها بسبب الخلافات المهنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظفة لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

