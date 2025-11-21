الجمعة 21 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

غسل أموال
غسل أموال
استمر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة مقيمة بالغربية، ولها معلومات جنائية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائها على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.

تفاصيل القضية

وكشفت التحريات بأن حاولت السيدة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وشراء وحدات سكنية، تأسيس شركات ومنشآت تجارية.

وقدرت قيمة الأموال المغسولة تقدّر بـ 40 مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا، مع استمرار حملات متابعة ومكافحة جرائم غسل الأموال لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

غسل أموال النصب والاحتيال تجارة الملابس مكافحة الجرائم المالية ضبط عناصر إجرامية

الجريدة الرسمية