بمضبوطات 15 طنا، حملات أمنية لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

من خلال تنسيق قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع مديريات الأمن، تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد على 15 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

