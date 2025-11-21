الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمضبوطات 15 طنا، حملات أمنية لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز

حملات أمنية لضبط
حملات أمنية لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب
18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات التموينية والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

من خلال تنسيق قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع مديريات الأمن، تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد على 15 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضايا للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط الأسواق وزارة الداخلية المخالفات التموينية المخابز السياحية الخبز المدعم الخبز الحر الغش التجارى الامن العام شرطة التموين حماية المستهلك

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه

مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم

ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

ضبط 18 شركة سياحية بدون ترخيص ومحاولة النصب على المواطنين

تحرير 895 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجابة عاجلة من الأمن لنقل سيدة لتلقي العلاج بالقاهرة

مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية