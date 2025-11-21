ضبط 100 حالة تعاطٍ بين السائقين و128300 مخالفة مرورية متنوعة

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتوعية السائقين بخطورة السلوكيات غير الآمنة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لفرض الانضباط المروري بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 128300 مخالفة متنوعة شملت: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1684 سائقا، وتبين إيجابية 93 حالة لتعاطى المواد المخدرة.

حملات الطريق الدائرى الإقليمى

كما واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، حيث تم خلال 24 ساعة ضبط 817 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة.

وتم فحص 123 سائق، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطى المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 11 محكوما عليهم بإجمالى 18 حكم، والتحفظ على 9 مركبات مخالِفة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات على مدار الساعة لتحقيق الانضباط على الطرق والتصدي للمخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع.

