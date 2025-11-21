ضبط 18 شركة سياحية بدون ترخيص ومحاولة النصب على المواطنين

18 حجم الخط

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم وضبط المخالفات فى قطاع السياحة. ورصدت تحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 18 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات بالنصب على المواطنين، واستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإعلانات مبوبة، وإيهام العملاء بأنها شركات مرخصة.

نتائج الضبط والتحريات

تم استهداف الشركات بعد تقنين الإجراءات القانونية وضبط القائمين على إدارتها وحيازة أختام وأكلاشيهات، جوازات سفر، دفاتر إيصالات نقدية، أوراق دعائية وإعلانات إلكترونية.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، مع تحذير المواطنين من التعامل مع أي شركات سياحية غير مرخصة، والتأكد من الترخيص قبل دفع أي مبالغ مالية.

