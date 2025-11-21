الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

آلاف العبوات الفاسدة، ضبط مصنع عصير غير مرخص بالمنوفية

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص بالمنوفية
18 حجم الخط

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وبيع مشروبات صناعية رخيصة الثمن، مصنوعة بمواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات قيام المتهم بإدارة المصنع الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون، وطرح منتجاته بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية. 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وهو شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته: 4000 لتر مادة سائلة مجهولة المصدر، 40 ألف زجاجة بلاستيك فارغة،4000 كرتونة مستلزمات تعبئة، 26400 عبوة عصير منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية مملوكة للغير، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مصنع مشروبات المنوفية الغش التجارى الغش الصناعى مشروبات صناعية مجهولة المصدر مكافحة الجرائم النيابة العامة تحريات الأمن الأسواق المحلية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه

مديريتا أمن البحيرة وأسيوط تنظمان حملة للتبرع بالدم

ضبط سيدة متهمة بغسل 40 مليون جنيه في الغربية

ضبط 18 شركة سياحية بدون ترخيص ومحاولة النصب على المواطنين

تحرير 895 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

استجابة عاجلة من الأمن لنقل سيدة لتلقي العلاج بالقاهرة

مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية