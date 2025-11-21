آلاف العبوات الفاسدة، ضبط مصنع عصير غير مرخص بالمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وبيع مشروبات صناعية رخيصة الثمن، مصنوعة بمواد مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات قيام المتهم بإدارة المصنع الكائن بدائرة مركز شرطة أشمون، وطرح منتجاته بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه، وهو شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته: 4000 لتر مادة سائلة مجهولة المصدر، 40 ألف زجاجة بلاستيك فارغة،4000 كرتونة مستلزمات تعبئة، 26400 عبوة عصير منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية مملوكة للغير، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتحريز المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

