الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 895 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 895 مخالفة
تحرير 895 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة
18 حجم الخط

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 895 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية رفع 49 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1025 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى الخوذة الواقية الدراجات النارية الحملات اليومية السيارات المتهالكة تركيب الملصق الالكتروني

مواد متعلقة

مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

المرور يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الشبورة وتقلبات الطقس على الطرق بين المحافظات

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة وانتشار موسع للخدمات الأمنية

الجمعة، غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات بسبب أعمال المونوريل

القبض على دجال الإسكندرية ومساعدته بتهمة النصب على المواطنين

ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات مخالفة للآداب بالجيزة

ضبط صانع محتوى بالدقهلية لنشره فيديوهات خادشة للحياء

تحرش وتعدٍّ على سيدة بمركز شرطة القرنة والأمن يكشف الحقيقة

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية