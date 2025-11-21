18 حجم الخط

تفاعلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على الفور مع استغاثة سيدة تطلب المساعدة لعدم قدرتها على الحركة، وتم نقلها مباشرة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

استجابة عاجلة من الأمن لنقل سيدة لتلقي العلاج بالقاهرة

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة القوات وكفاءة التعامل مع البلاغ، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية على تقديم الدعم الفوري للمواطنين في المواقف الطارئة.

