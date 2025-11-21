مصادر: انتهاء استعدادات الداخلية لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطة تأمين شاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها في 13 محافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

تفاصيل خطة التأمين

وأوضحت مصادر مسئولة، أن الخطة تتضمن انتشارا أمنيًا مكثفا حول اللجان الانتخابية، وتأمين كافة الطرق والمحاور المؤدية إليها وتعقيم اللجان والمراكز الانتخابية وتمشيطها أمنيًا قبل بدء التصويت بـ48 ساعة.

وأشارت المصادر إلى متابعة مديري الأمن والقيادات الإشرافية على القوات المشاركة لضمان الجاهزية والانضباط وحسن معاملة المواطنين، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشر أقوال أمنية ثابتة ومتحركة لرصد الحالة الأمنية والتعامل السريع مع أي محاولة لتعكير صفو العملية الانتخابية.

وتأمين المنشآت الحيوية وتكثيف التواجد الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف لضمان وصول الناخبين بسهولة.

ودعم القوات بعناصر الشرطة النسائية للتدخل الفوري في المواقف الطارئة.



وأكدت المصادر، أن أي محاولة لتأثير سلبي على المناخ الانتخابي أو السلم العام سيتم التصدي لها بحزم.

مواعيد الانتخابات والإحصائيات

ومن المقرر بدء انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر 2025، على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، فيما ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 13 محافظة، يتنافس بها المرشحون بالنظام الفردي عبر 73 دائرة انتخابية، بإجمالي 1316 مرشحًا.

