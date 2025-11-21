القبض على عنصر جنائي لغسله 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من القبض على عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث تقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 140 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيدًا لملاحقته قضائيًا.

