علاج الحموضة والارتجاع، بـ7 مكونات طبيعية في كل بيت

18 حجم الخط

علاج الحموضة والارتجاع، تُعد الحموضة والارتجاع الحمضي من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا بين الكثيرين، خاصة مع ضغوط الحياة، وتغيّر نمط الغذاء، والإفراط في تناول الوجبات السريعة أو المنبهات.





وعلى الرغم من توافر العديد من الأدوية التي تُخفّف الأعراض، فإنّ اللجوء إلى المكوّنات الطبيعية الموجودة في المنزل لا يزال خيارًا آمنًا وفعّالًا لكثير من الناس. هذه المواد الطبيعية تعمل على معادلة أحماض المعدة، وتهدئة بطانة المريء، وتقليل الالتهاب، وتسهيل عملية الهضم.

سبعة مكوّنات طبيعية لعلاج الحموضة والارتجاع

في هذا التقرير نستعرض سبعة مكوّنات طبيعية موجودة تقريبًا في كل منزل، مع شرح فوائدها وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة دون مبالغة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. الزنجبيل: المهدئ الذهبي للمعدة

يُعتبر الزنجبيل من أقوى المكوّنات الطبيعية التي تساعد على تهدئة الحموضة ومقاومة الارتجاع. يحتوي على مركبات “الجنجرول” المضادة للالتهاب، والتي تعمل على تهدئة بطانة المريء والمعدة.



كيف يساعد في علاج الحموضة؟

يقلل من تهيج المعدة ويطرد الغازات.

يعزز حركة الهضم ويمنع بقاء الطعام لفترات طويلة داخل المعدة.

يقلل الشعور بالغثيان المصاحب لارتجاع المريء.

طريقة الاستخدام

ربع ملعقة زنجبيل طازج مبشور في كوب ماء دافئ.

يُشرب بعد الأكل بساعة.

يمكن إضافة القليل من العسل لتهدئة إضافية.

2. النعناع: راحة فورية للمعدة (مع تحفظ بسيط)

النعناع معروف بقدرته على تخفيف اضطرابات الهضم والانتفاخ، ويعمل كمهدئ عضلي يساعد على راحة الجهاز الهضمي. لكن يجب الانتباه أن البعض قد تزيد لديهم الحموضة إذا تناولوا النعناع بكثرة، لأنه يرخي صمام المريء العلوي.

فوائده للحموضة

يخفف التقلصات والانتفاخ.

يهدئ المعدة ويخفف الشعور بالامتلاء.

طريقة الاستخدام

غلي أوراق النعناع الطازجة وشربها دافئة.

تجنّبيه إذا كانت الحموضة لديك شديدة أو مستمرة بعد النعناع.

3. الكمون: صديق الهضم الأول

الكمون من التوابل الأساسية في كل بيت، وله تأثير فعّال في تخفيف الحموضة بفضل احتوائه على مواد تساعد في زيادة إفراز إنزيمات الهضم.

فوائد الكمون للحموضة والارتجاع

يقلل الغازات ويخفف الانتفاخ.

يدعم الهضم ويمنع التخمر الذي يؤدي للحموضة.

يخفف آلام المعدة الناتجة عن ارتجاع الأحماض.

طريقة الاستخدام

إضافة نصف ملعقة كمون مطحون لكوب ماء مغلي.

يُترك دقيقتين ثم يُشرب دافئًا.

يمكن شربه بعد الوجبات الثقيلة مباشرة.

4. الموز: مضاد طبيعي لحرقة المعدة

الموز من الفواكه القلوية التي تُعادل حموضة المعدة بشكل طبيعي، كما يحتوي على ألياف ناعمة تساعد على حماية بطانة المعدة.

فوائد الموز

يقلل من ارتجاع الحمض.

يهدئ التهاب المريء.

يساعد على تنظيم الهضم ومنع الإمساك الذي يزيد من الحموضة.

طريقة الاستخدام

تناولي ثمرة موز واحدة بين الوجبات أو عند الشعور بالحموضة.

مناسب للأطفال والحوامل أيضًا.

5. العسل: المطهّر المهدئ

العسل من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، وله تأثير واضح في حماية المريء من التهيّج. يميل قوامه اللزج إلى تكوين طبقة واقية على جدار المريء، مما يقلل الألم المصاحب للارتجاع.

فوائد العسل

يعالج تهيج المريء الناتج عن ارتجاع الحمض.

يقلل الالتهابات ويحسّن عملية الهضم.

يعمل كمضاد للبكتيريا التي تزيد التهيّج.

طريقة الاستخدام

ملعقة صغيرة على كوب ماء دافئ صباحًا.

أو ملعقة على الريق لتهدئة المعدة.

6. اللبن (الزبادي): توازن طبيعي للأحماض

الزبادي مصدر ممتاز للبكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل الارتجاع. كما يعمل على تبريد المعدة وتقليل الإحساس بالحرقان.

فوائده

يعادل الحموضة ويهدئ الالتهاب.

يوازن البكتيريا في الجهاز الهضمي.

يساعد على الهضم خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

طريقة الاستخدام

تناولي كوبًا صغيرًا من الزبادي قليل الدسم بعد العشاء أو قبل النوم.

يمكن إضافة ملعقة عسل للحصول على تأثير أقوى.

7. الماء الدافئ مع الليمون: رغم طبيعته الحمضية... يعادل الحموضة!

الليمون قد يبدو حمضيًا، لكن عندما يُهضم داخل الجسم يتحول لمادة قلوية تساعد على موازنة أحماض المعدة. لذلك يساعد الماء الدافئ بالليمون على تخفيف الارتجاع إذا تم تناوله بشكل معتدل.

فوائده

يحفّز الهضم ويقلل التخمر في المعدة.

يعيد توازن أحماض المعدة.

يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي صباحًا.

طريقة الاستخدام

نصف ليمونة على كوب ماء دافئ صباحًا.

تجنّبيه إذا كنت تعانين من قرحة معدة شديدة.

أعشاب طبيعية لراحة المعدة

نصائح هامة لتقليل الحموضة والارتجاع

إلى جانب استخدام المكونات الطبيعية، هناك عدة عادات يومية تساعد على تخفيف الأعراض بشكل ملحوظ:

1. تناولي وجبات صغيرة ومتعددة

الوجبة الكبيرة تزيد الضغط على المعدة وتدفع الحمض للارتجاع.

2. تجنبي النوم بعد الأكل مباشرة

يُفضّل الانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم.

3. تقليل الأطعمة الدسمة والحارة

مثل المقليات، الطماطم، الشوكولاتة، والقهوة.

4. ارفعي رأس السرير قليلًا

يساعد على تقليل عودة الحمض أثناء النوم.

5. امضغي الطعام جيدًا وببطء

يزيد من إفراز الإنزيمات ويسهل الهضم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.