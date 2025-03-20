الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكوكيز زي الجاهز، وبأقل التكاليف

الكوكيز
الكوكيز

طريقة عمل الكوكيز في البيت، من أسهل وأسرع طرق البسكويت، التي يمكنك إعدادها لأطفالك بنفسك في البيت، مع التحضير لعيد الفطر المبارك، خاصة أنه معشوق الأطفال الصغار، وكذلك أسعار الكوكيز في محلات الحلواني أصبحت مرتفعة بشكل لا يناسب الكثير من الأسر.
 

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إلى جانب أن طريقة عمل الكوكيز في البيت، من الطرق سهلة التنفيذ، ويمكن للأمهات اجادتها بكل سهولة، وبنتيجة زي الجاهز، فهو أيضا غير مكلف، ويمكنك إعداده بأقل التكاليف.

 

طريقة عمل الكوكيز بأقل التكاليف
 

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل الكوكيز باحترافية زي الجاهز وبأقل التكاليف.

 

مقادير عمل الكوكيز

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة
كوب ونصف سكر بودرة
3 أكواب دقيق
2 بيضة كبيرة
4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر
نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح

الكوكيز في البيت
الكوكيز في البيت

خطوات تحضير الكوكيز

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.
يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.
ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.
يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.

 

طريقة عمل الكوكيز السريع
 

طريقة الكوكيز
طريقة الكوكيز

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة سريعة ومميزة، لعمل كوكيز سريع بالشوكولاتة لأطفالك، سيبهرهم طعمه المميز.

مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠جرام بسكويت شاي او دايجيستيف
علبة حليب مكثف محلى
٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة
نوتيلا

 

طريقة تحضير الكوكيز السريع:

يطحن البسكويت جيدا.
يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.
تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.
يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.
يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.
يقدم بالهنا والشفا.
 

طريقة عمل بسكويت الشاي، بأقل التكاليف والنتيجة مضمونة

 

طريقة بسكويت الشاي
طريقة بسكويت الشاي

طريقة عمل بسكويت الشاي، من أسهل وأسرع طرق عمل البسكويت، ولكن هناك الكثير من ستات البيوت لا يجدن طريقة عمل بسكويت الشاي، في حين أن شراء بسكويت الشاي أصبح من البنود المرهقة للميزانية، بعد الغلاء الذي ضرب جميع السلع والمنتجات.

ولذلك أصبحت كل ست بيت اعتاد أفراد أسرتها تناول بسكويت الشاي، في حالة بحث عن طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة احترافية، ونتيجة مضمونة، حتى يمكنها أن توفر في الميزانية، وتصنعه بنفسها في البيت.

وحتى لا تشتري البسكويت جاهزا، بما يحتويه من مواد حافظة ومكسبات طعم ورائحة، وسعر يدمر الميزانية، تقدم لكي الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات؛ طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت.

 

مقادير عمل بسكويت الشاي
500 جرام دقيق
بيضة
200 جرام زبدة
200 جرام سكر بودرة
ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
ڤانيلا
ذرة ملح

 

خطوات عمل بسكويت الشاي
تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.
ثم يضاف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية يضاف الدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح.
يخلط المزيج، ثم توضع العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تفرد بالنشابة وتقطع بقطاعة مربعة الشكل.
توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:20 دقيقة.

 

طريقة عمل البسكويت بالجبنة الشيدر
 

بسكويت بالجبنة
بسكويت بالجبنة

وتقدم لكي أيضا الشيف رشا، صنف سهل ولذيذ من أصناف البسكويت لتقديمها لأطفالك، وهو البسكويت الخفيف بالجبن.

 

مقادير البسكويت بالجبنة

2 كوب دقيق
1/2كوب زبدة
كوب جبنة شيدر مبشور
بيضة
ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1/2 كوب حليب
1/2 ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل أبيض

 

لتزيين الوجه
صفار بيضة
جبنة إيدام مبشورة للوجه
بابريكا
سمسم

 

خطوات عمل البسكويت بالجبنة

يخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم تضاف الزبدة إلى أن يصبح الخليط رمليا.
ثم تضاف الجبنة الشيدر، ونخلط ثم نضيف البيض والحليب الى ان تتكون عجينة متجانسة.
نتركها تستريح لمدة نصف ساعة، ثم تقطع وتشكل حسب الرغبة.
يدهن الوجه بصفار البيض وترش بالجبنة المبشورة او السمسم او البابريكا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة.
بعد ان تبرد، ترص فى قوالب الكب كيك، وتوضع بأي علبة شوكولاتة فارغة موجودة لإعطاء شكل مميز عند التقديم.

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