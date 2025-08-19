طريقة عمل الكوكيز في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكوكيز في البيت، كل ست بيت وأم تحاول أن تدخل السعادة على قلوب أفراد الأسرة، وإعداد الحلويات في البيت من الوسائل التي تصنع البهجة والود، إلى جانب أنها من وسائل الحفاظ على صحة الأسرة، وكذلك التوفير في الميزانية.





وطريقة عمل الكوكيز من الوصفات سهلة التحضير في البيت، كما أنه من أصناف البسكويت التي يعشقها الجميع كبارا وصغارا.



طريقة عمل الكوكيز بأقل التكاليف

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكوكيز في البيت بطريقة احترافية.

طريقة الكوكيز

مقادير عمل الكوكيز

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف سكر بودرة

3 أكواب دقيق

2 بيضة كبيرة

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام بدون سكر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات تحضير الكوكيز

تخفق الزبدة حتى تصبح كريمية، ثم يضاف لها السكر مع الخفق، حتى يتحولا إلى مزيج كريمي ناعم.

يضاف البيض والفانيليا، مع الخفق.

ثم يضاف الدقيق المنخول تدريجيا، والمضاف له البيكنج بودر والملح، ثم يضاف الكاكاو.

يشكل الكوكيز، ويمكن حشوه بالنوتيلا، ويخبز في فرن على درجة حرارة 200، لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل الكوكيز السريع



الكوكيز

وكذلك تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكوكيز السريع، وهو المنقذ في العزومات والرحلات، ولتقديمه للضيوف.



مقادير عمل الكوكيز السريع

١٨٠جرام بسكويت شاي او دايجيستيف

علبة حليب مكثف محلى

٦٠جرام زبدة، بدرجة حرارة الغرفة

نوتيلا.

طريقة تحضير الكوكيز السريع:

يطحن البسكويت جيدا.

يضاف اللبن المكثف والمحلى ثم الزبدة، ويعجن الكل جيدا الى ان تتجانس المكونات.

تدهن صينية فرن مغلفة بورق الزبدة او الالومنيوم بقليل من الزيت، ثم يوزع الخليط فوقها بالسباتولا.

يدهن الكل بالنوتيلا ثم يلف بحذر على شكل سويسرول.

يدخل الفريزر لمدة ساعتين ثم يقطع لحلقات على شكل كوكيز.

يقدم بالهنا والشفا.



طريقة عمل بسكويت الشاي، بأقل التكاليف والنتيجة مضمونة

طريقة بسكويت الشاي



تقدم لكي الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي والحلويات؛ طريقة عمل بسكويت الشاي في البيت.

مقادير عمل بسكويت الشاي

500 جرام دقيق

بيضة

200 جرام زبدة

200 جرام سكر بودرة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ڤانيلا

ذرة ملح

خطوات عمل بسكويت الشاي

تضرب الزبدة جيدا بالمضرب حتى تصبح هشة القوام، ثم يضاف السكر ويضرب جيدا.

ثم يضاف البيض تدريجيا واحدة تلو الاخرى والڤانيلا وفى النهاية يضاف الدقيق والبيكينج باودر وذرة الملح.

يخلط المزيج، ثم توضع العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تفرد بالنشابة وتقطع بقطاعة مربعة الشكل.

توضع بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25:20 دقيقة.

طريقة عمل البسكويت بالجبنة الشيدر



وتقدم لكي أيضا الشيف رشا، صنف سهل ولذيذ من أصناف البسكويت لتقديمها لأطفالك، وهو البسكويت الخفيف بالجبن.

مقادير البسكويت بالجبنة



2 كوب دقيق

1/2كوب زبدة

كوب جبنة شيدر مبشور

بيضة

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1/2 كوب حليب

1/2 ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أبيض

لتزيين الوجه

صفار بيضة

جبنة إيدام مبشورة للوجه

بابريكا

سمسم

خطوات عمل البسكويت بالجبنة



يخلط الدقيق مع البيكينج باودر ثم تضاف الزبدة إلى أن يصبح الخليط رمليا.

ثم تضاف الجبنة الشيدر، ونخلط ثم نضيف البيض والحليب الى ان تتكون عجينة متجانسة.

نتركها تستريح لمدة نصف ساعة، ثم تقطع وتشكل حسب الرغبة.

يدهن الوجه بصفار البيض وترش بالجبنة المبشورة او السمسم او البابريكا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20:15 دقيقة.

بعد ان تبرد، ترص فى قوالب الكب كيك، وتوضع بأي علبة شوكولاتة فارغة موجودة لإعطاء شكل مميز عند التقديم.

