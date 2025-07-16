طريقة عمل الكوكيز.. حضريه لصغارك بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكوكيز، الكوكيز من أشهر أنواع البسكويت التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وهو عبارة عن بسكويت بقطع الشيكولاتة ويعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الكوكيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكوكيز.

مكونات عمل الكوكيز:

2 كوب دقيق أبيض

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1/2 كوب سكر أبيض

1/2 كوب سكر بني لإضافة نكهة مميزة

1 كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب رقائق شوكولاتة أو قطع شوكولاتة صغيرة

طريقة عمل الكوكيز:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي صينية الخبز بوضع ورق زبدة.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

أضيفي البيضة والفانيليا واخفقي جيدا حتى يندمج الخليط.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيا إلى خليط الزبدة مع التحريك باستخدام ملعقة خشبية أو اليد حتى تتكون عجينة طرية.

أضيفي رقائق الشيكولاتة وقلبي بلطف حتى تتوزع في العجينة.

خذي مقدار ملعقة من العجينة وشكليها على هيئة كرات صغيرة، وضعيها متباعدة على الصينية لأنها ستتمدد أثناء الخبز.

اخبزي الكوكيز لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون، لا تقلقي إذا بدت طرية من المنتصف، فهي ستتماسك بعد أن تبرد.

اتركي الكوكيز تبرد على الصينية لمدة 5 دقائق، ثم انقليها إلى رف التبريد. قدميها بعد أن تبرد تماما.

يمكنك إضافة المكسرات أو الزبيب حسب الرغبة.

إذا كنتى تفضلين الكوكيز طري، اخبزيه لمدة أقل قليلا.

لحفظ الكوكيز طازج، ضعيه في علبة محكمة الغلق.

طريقة عمل الكوكيز

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

½ كوب زبدة (100 جرام) طرية

½ كوب سكر بودرة

2 بيضة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة نشادر (أمونيا غذائية)

2½ كوب دقيق (أو حسب الحاجة)

2 ملعقة كبيرة حليب

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت النشادر:

في وعاء، نخلط الزبدة الطرية مع السكر البودرة حتى يصبح القوام كريميًا وهشًا.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.

نضيف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق. ثم نذيب النشادر في ملعقة من الحليب ونضيفها للخليط (يفضل فتح النوافذ لأن رائحة النشادر قوية).

نضيف الدقيق تدريجيًا مع رشة الملح ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية يمكن تشكيلها. إذا كانت العجينة لينة جدًا، نضيف قليلًا من الدقيق.

نضع العجينة في ماكينة البسكويت أو كيس التزيين ونُشكلها حسب الرغبة على صينية مبطنة بورق زبدة.

نخبز البسكويت في فرن ساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.

يُترك البسكويت ليبرد تمامًا، ثم يُقدّم مع الشاي أو القهوة.

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