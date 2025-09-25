جمال شعبان يحذر من مشروبات الدايت ويكشف تأثيرها في الأوعية الدموية والقلب

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من مشروبات الدايت.

وقال “شعبان” إن مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر Erythritol قد تحدث التلف في الأوعية الدموية Endothelium وتؤدي إلى خلل في أكسيد النيتريك Nitric Oxide.



وأضاف أن مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر تساعد على إنتاج Oxygen Free Radicals التي تؤدي إلى إصابات القلب والشرايين المخية".



واختتم عميد معهد القلب الأسبق تحذيره قائلًا: "يا ريت نقلل من المشروبات الصناعية بقدر الإمكان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.