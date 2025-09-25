الخميس 25 سبتمبر 2025
جمال شعبان يحذر من مشروبات الدايت ويكشف تأثيرها في الأوعية الدموية والقلب

مشروبات الدايت، فيتو
مشروبات الدايت، فيتو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من مشروبات الدايت.

وقال “شعبان” إن مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر Erythritol قد تحدث التلف في الأوعية الدموية Endothelium وتؤدي إلى خلل في أكسيد النيتريك Nitric Oxide.

 
وأضاف أن  مشروبات الدايت التي تحتوي على بديل السكر تساعد على إنتاج Oxygen Free Radicals التي تؤدي إلى إصابات القلب والشرايين المخية".


واختتم عميد معهد القلب الأسبق تحذيره قائلًا: "يا ريت نقلل من المشروبات الصناعية بقدر الإمكان".

