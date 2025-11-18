الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
محافظ سوهاج يلتقى 126 مواطنا فى الاجتماع الجماهيري الأسبوعي

محافظ سوهاج يلتقى 126مواطنا فى للقاء المواطنين الأسبوعي
عقد اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه المحافظ خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات التي يمكن تنفيذها، كما أحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد "سراج " أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للشكاوى المحالة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطنين

