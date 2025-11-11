الآلاف من طلاب جامعة سوهاج يحتشدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (صور)

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
احتشد  الآلاف من طلاب جامعة سوهاج، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، للمشاركة في العرس الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

آلاف من طلاب جامعة سوهاج يدلون بأصواتهم 

وفي كلمته وسط طلابه قال النعماني: " مشاركتكم في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل هي رسالة انتماء وفخر، ودليل على وعيكم ومسئوليتكم،  فانتم طاقة الوطن وسنده،  ومشاركتهم رسالة قوية تبرهن علي قدرتكم على صياغة مستقبلهم بأيديكم، داعيا جميع منسوبي الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، وضرورة التصويت، والمشاركة في صناعة القرار السياسي وتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وتواصل اللجان الفرعية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات. 

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا. محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”. 

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد. وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد. 

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر. 

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

