محافظ سوهاج يشكل لجانا لمواجهة حرق مخلفات البوص

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ لمواجهة حرق مخلفات محصول "الذرة الشامية" والذرة الرفيعة" للحد من نوبات تلوث الهواء، وانتشار السحابة السوداء على الطرق الفرعية والسريعة بمختلف القرى والمراكز.

محافظ سوهاج يشدد على مواجهة عمليات حرق البوص

وشدد محافظ سوهاج على جميع الوحدات المحلية بضرورة المرور والمتابعة المستمرة، ومنع حرق المخلفات الزراعية، والاستفادة منها في الصناعات التحويلية، وإعادة تدويرها

وقال " سراج " إنه تم تشكيل لجان من البيئة، والزراعة، والوحدات المحلية، للقيام بأعمال المتابعة اليومية على مستوى المراكز والقرى لعمليات حرق المخلفات الزراعية، وبخاصة «البوص»، لافتًا إلى أن هناك لجانًا أخرى من الوحدات المحلية والحماية المدنية للقيام بأعمال الإطفاء الفوري لأي حالات حرق يتم رصدها والإبلاغ بها من خلال لجان المتابعة وتحرير المحاضر للمخالفين.

