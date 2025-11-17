الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مشروع إنشاء وتشغيل شوادر المراغة الجديدة (صور)

محافظ سوهاج يفتتح
محافظ سوهاج يفتتح مشروع إنشاء وتشغيل شوادر المراغة الجديدة
18 حجم الخط

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم الاثنين، مشروع إنشاء وتشغيل شوادر المراغة الجديدة، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 8 مليون و999 ألف جنيه، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومديريات الري وتنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بسوهاج، بهدف تطوير ورفع كفاءة الأسواق والمناطق الخدمية بالمحافظة، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية الغير مؤمنة، والتي تعوق حركة المرور والمشاة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وعلي لطفي رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

محافظ سوهاج يفتتح مشروع إنشاء وتشغيل شوادر المراغة الجديدة على مساحة 2520 متر مربعا

واستمع المحافظ خلال الافتتاح إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي أُقيم على مساحة 2520 مترًا مربعًا، ويضم 20 بائكة تجارية متساوية المساحة، تبلغ مساحة كل منها 40 مترًا مربعًا بإجمالي 1050 مترا من المساحة الكلية، بما يتيح بيئة مناسبة للبائعين ويحقق سيولة في الحركة داخل السوق، كما يشتمل المشروع على غرفة أمن، وبوفيه لخدمة المترددين، ودورات مياه تم تجهيزها وفق معايير الجودة والسلامة.

وأكد المحافظ أن إنشاء الشوادر الجديدة يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للأسواق الرسمية، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، وتوفير أماكن حضارية للبائعين والمترددين، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف مراكز المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد البائكات ومرافق الشادر، مشيدًا بمستوى التنفيذ، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات وتحقيق احتياجات المواطنين، موجها بعمل دراسة لاستغلال الشوادر القديمة بما يخدم أهالي المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمع المحافظ احتياجات المواطنين التنمية المحلية بصعيد مصر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية