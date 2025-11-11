الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

سراج يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب بسوهاج والمنشاة وجرجا

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب، فيتو
واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تفقد لليوم الثاني على التوالي عددًا من اللجان الفرعية بمراكز سوهاج والمنشاة وجرجا، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية، وتوفير كافة التسهيلات للمشاركين من قضاة ومشرفين وناخبين.

 

سراج يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب بمركز سوهاج والمنشاة وجرجا

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بحي شرق سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة بلصفورة الابتدائية الجديدة، ونجع القنطرة الابتدائية بمركز سوهاج، ثم تفقد لجنة مدرسة الأحايوة غرب، ولجنتي مدرسة بنت الشاطئ للتعليم الأساسي بأولاد حمزة العسيرات بالمنشأة، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة جرجا الإعدادية بنات.

 

واطمأن المحافظ خلال الجولة من المستشارين رؤساء اللجان على توافر كافة الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد "سراج" على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، وتيسير العملية الانتخابية في اللجان بانتظام تام، مشيدًا بالروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء سوهاج وحرصهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الانتخابي.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركزا انتخابيا، و641 لجنة فرعية.

الجريدة الرسمية