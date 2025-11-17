الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يعتمد لوحات
اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم، تمهيدًا لعرضها على الدكتور وزير الإسكان لاعتمادها النهائي، بما يتيح بدء العمل بالمخطط والسماح للمواطنين باستخراج التراخيص وفقًا له.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندسة نورهان صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

 

وأكد المحافظ أن تحديث المخطط يأتي في إطار تلبية احتياجات الأهالي ومتطلبات التنمية، حيث تمت مراعاة كافة المتغيرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، بما يضمن توافق المخطط الجديد مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، ومن بينها مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التحديث شمل مراجعة شاملة لاستخدامات الأراضي داخل الحيز العمراني المُحدَّث، بما يتضمن شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المخطط لها.

من الجدير بالذكر أنه جاري تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن ساقلتة والمنشاة وطهطا، على أن يتم استكمال تحديث باقي مدن المحافظة تباعًا وفق خطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

 

أما على مستوى القرى، فقد تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لسبعة مراكز هي:" دار السلام، ساقلتة، المراغة، أخميم، سوهاج، طهطا، والبلينا"، وجاري عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتمادها، فيما سيتم البدء في تحديث الحيز العمراني للمراكز الأربعة المتبقية وهي: "المنشاة، جرجا، طما، وجهينة"، ضمن الخطة المركزية للهيئة.

إدارة التخطيط العمراني الهيئة العامة للتخطيط العمراني التصالح فى مخالفات البناء سكرتير عام المحافظة مدير ادارة التخطيط مخالفات البناء محافظ سوهاج

