اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم، تمهيدًا لعرضها على الدكتور وزير الإسكان لاعتمادها النهائي، بما يتيح بدء العمل بالمخطط والسماح للمواطنين باستخراج التراخيص وفقًا له.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندسة نورهان صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

محافظ سوهاج يعتمد لوحات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أخميم

وأكد المحافظ أن تحديث المخطط يأتي في إطار تلبية احتياجات الأهالي ومتطلبات التنمية، حيث تمت مراعاة كافة المتغيرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، بما يضمن توافق المخطط الجديد مع احتياجات السكان والتطورات المستمرة، ومن بينها مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن التحديث شمل مراجعة شاملة لاستخدامات الأراضي داخل الحيز العمراني المُحدَّث، بما يتضمن شبكة الطرق، والخدمات، والإسكان، إلى جانب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المخطط لها.

من الجدير بالذكر أنه جاري تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن ساقلتة والمنشاة وطهطا، على أن يتم استكمال تحديث باقي مدن المحافظة تباعًا وفق خطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

أما على مستوى القرى، فقد تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لسبعة مراكز هي:" دار السلام، ساقلتة، المراغة، أخميم، سوهاج، طهطا، والبلينا"، وجاري عرضها على الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتمادها، فيما سيتم البدء في تحديث الحيز العمراني للمراكز الأربعة المتبقية وهي: "المنشاة، جرجا، طما، وجهينة"، ضمن الخطة المركزية للهيئة.

