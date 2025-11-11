رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أدلى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة سوهاج.

وأكد النعماني عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني، وعلى كل مواطن اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، داعيًا الجميع إلى ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل البلاد.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركزا انتخابيا، و641 لجنة فرعية.

