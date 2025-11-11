تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب جامعة سوهاج من ذوي الإعاقة للجان انتخابات النواب

18 حجم الخط

خصصت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددا من الأتوبيسات لنقل الطلاب من ذوي الهمم إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

وأعرب الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والذي استقل الأتوبيسات مع الطلاب عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة من ذوي الإعاقات المختلفة، لإصرارهم على المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس النواب للمساهمة في اختيار من يمثلهم ويطالب بحقوقهم تحت قبة البرلمان.

وأكد النعماني، على أن إدارة الجامعة وفرت كافة السبل التي تضمن انتقال الطلاب ذوي الإعاقة من مقر الجامعة إلى مقار اللجان الانتخابية وعودتهم للجامعة بكل يسر وسهولة، مع مراعاة مصاحبة فرق من الدعم والرعاية للطلاب لمرافقتهم ومساعدتهم في تسهيل أي إجراءات داخل اللجان أثناء الإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن الأشخاص ذوى الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وطرفا فاعلا في الحياة السياسية، ولهم صوت مسموع وإرادة مؤثرة، ومشاركتهم في التصويت تعد رسالة قوية للعالم تؤكد إيمان الدولة المصرية بقدراتهم وحرصها على دمجهم وتمكينهم فى الحياة السياسية والاجتماعية، ومشاركتهم فى مسيرة التنمية والبناء.

النعماني:الدولة تكفل كافة سبل الراحة لذوى الإعاقة لممارسة حقهم الدستوري بصورة ميسرة دون تمييز

وأضاف الدكتور طارق ذكي مدير خدمة ذوي الهمم بالجامعة، أن الطلاب حرصوا على المشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، موجهين الشكر للدكتور حسان النعماني على ما يقدمه من دعم غير محدود لدمجهم في كافة الأنشطة والفعاليات بالجامعة.

