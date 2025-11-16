الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يشهد احتفالية الذكرى 18 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشهد احتفالية الذكرى الـ18 لتأسيس المنظمة
18 حجم الخط

 شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تُقام هذا العام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، الأمين العام للمنظمة.

نائب محافظ سوهاج يشهد احتفالية الذكرى الـ18 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف

 

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بسوهاج، والدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، والقس كيرلس مهني، وكيل مطرانية سوهاج، والقس مايكل يعقوب، رئيس الطائفة الإنجيلية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد نائب المحافظ على الدور الريادي الذي تلعبه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف في خدمة المجتمع المحلي والدولي، وتعزيز مفاهيم المواطنة وقبول الآخر.

كما شدد على أهمية هذه المناسبة في ترسيخ دعائم التواصل والتعاون بين المؤسسات الدينية والقوى المجتمعية، مؤكدًا دعم المحافظة لكل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في نشر الفكر الأزهري المعتدل، وتقديم دروع تذكارية تقديرًا لدورهم في العمل الدعوي والمجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشريف المنظمة العالمية لخريجي الازهر رئيس الطائفة الإنجيلية مواجهة الفكر المتطرف نائب محافظ سوهاج مطرانية سوهاج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس الطائفة الإنجيلية ب خريجى الأزهر الشريف

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يشكل لجانا لمواجهة حرق مخلفات البوص

رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

سراج يتفقد عددا من لجان انتخابات النواب بسوهاج والمنشاة وجرجا

تخصيص أتوبيسات لنقل طلاب جامعة سوهاج من ذوي الإعاقة للجان انتخابات النواب

الآلاف من طلاب جامعة سوهاج يحتشدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (صور)

السيدات يتصدرن المشهد فى لجنة العقارية بانتخابات النواب بسوهاج (فيديو وصور)

محافظ سوهاج يتفقد لجان انتخابات النواب بالمراغة وطما (صور)

إقبال المواطنين على لجنة مصر الخير بانتخابات النواب في سوهاج (فيديو )

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس البحرية

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

رئيس اقتصادية قناة السويس: نركز على توطين الصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

بعد القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، من هو الفنان شادي ألفونس؟

قبطية تفوز بالعمرة في قرعة للتضامن

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم الدولي للتسامح، علماء الدين يبرزون مكانته في الإسلام كقانون للعلاقات الإنسانية

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

المزيد
الجريدة الرسمية