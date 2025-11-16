نائب محافظ سوهاج يشهد احتفالية الذكرى 18 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تُقام هذا العام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عباس شومان، الأمين العام للمنظمة.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بسوهاج، والدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، والقس كيرلس مهني، وكيل مطرانية سوهاج، والقس مايكل يعقوب، رئيس الطائفة الإنجيلية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد نائب المحافظ على الدور الريادي الذي تلعبه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بجهود الأزهر الشريف في خدمة المجتمع المحلي والدولي، وتعزيز مفاهيم المواطنة وقبول الآخر.

كما شدد على أهمية هذه المناسبة في ترسيخ دعائم التواصل والتعاون بين المؤسسات الدينية والقوى المجتمعية، مؤكدًا دعم المحافظة لكل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان المصري فكريًا وثقافيًا.

واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من الشخصيات الفاعلة في نشر الفكر الأزهري المعتدل، وتقديم دروع تذكارية تقديرًا لدورهم في العمل الدعوي والمجتمعي.

