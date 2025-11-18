الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد توجيه الرئيس برعايته، أول تحرك من الصحة بشأن حالة عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
18 حجم الخط
ads

بدأت وزارة الصحة والسكان في اتخاذ جميع التجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للفنان عمر خيرت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت بشكل دقيق

 

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت بشكل دقيق ومستمر، وتوفير كل أشكال الدعم الطبي اللازم لضمان حصوله على أفضل مستوى من الرعاية. 

كما وجّه  بإعداد تقرير مفصّل حول تطورات حالته الصحية، ورفعه أولًا بأول.

حجز الفنان عمر خيرت بالرعاية المركزة 

وكان الفنان عمر خيرت  قد  دخل العناية المركزة لمدة يوم واحد بعد تعرضه لانخفاض حاد في نسبة الأكسجين، والإصابة بنزلة شعبية حادة. 

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت

عبد الغفار: ميزانية الصحة تضاعفت أربع مرات خلال 10 سنوات وبلغت تريليون جنيه

وتشهد حالة الفنان عمر خيرت  تحسن ملحوظ  وسط متابعة طبية دقيقة وخطة رعاية مخصصة لحالته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار الرئيس عبد الفتاح السيسي العناية المركزة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة والسكان نسبة الاكسجين للفنان عمر خيرت

مواد متعلقة

عبد الغفار: مصر تطلق أول اجتماع لوزراء صحة دول «الثماني النامية»

الرعاية الصحية: نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بأسوان

عبد الغفار: ميزانية الصحة تضاعفت أربع مرات خلال 10 سنوات وبلغت تريليون جنيه

لماذا تتزايد متلازمة تكيس المبايض بين نساء الجيل Z؟ استشاري يكشف 5 أسباب

مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز

نقيب الأطباء يزور طبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش برفقة وفد من النقابة

وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية

في يوم الطلاب العالمي، نصائح مهمة للتحفيز على النجاح ودعم قدراتهم التعليمية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

3 أسباب وراء تجميد مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية