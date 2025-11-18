بعد توجيه الرئيس برعايته، أول تحرك من الصحة بشأن حالة عمر خيرت

18 حجم الخط

بدأت وزارة الصحة والسكان في اتخاذ جميع التجهيزات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للفنان عمر خيرت، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت بشكل دقيق

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت بشكل دقيق ومستمر، وتوفير كل أشكال الدعم الطبي اللازم لضمان حصوله على أفضل مستوى من الرعاية.

كما وجّه بإعداد تقرير مفصّل حول تطورات حالته الصحية، ورفعه أولًا بأول.

حجز الفنان عمر خيرت بالرعاية المركزة

وكان الفنان عمر خيرت قد دخل العناية المركزة لمدة يوم واحد بعد تعرضه لانخفاض حاد في نسبة الأكسجين، والإصابة بنزلة شعبية حادة.

وتشهد حالة الفنان عمر خيرت تحسن ملحوظ وسط متابعة طبية دقيقة وخطة رعاية مخصصة لحالته.

