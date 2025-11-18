الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أخبار مصر

عبد الغفار: مصر تطلق أول اجتماع لوزراء صحة دول «الثماني النامية»

د. محمد حساني، فيتو
د. محمد حساني، فيتو
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، انطلاق الاجتماع الأول لوزراء صحة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) الذي تستضيفه مصر على مدار 3 أيام، بحضور وزراء الصحة وكبار المسؤولين والخبراء من الدول الأعضاء، تنفيذًا للفقرة 40 من إعلان القاهرة الصادر عن قمة D-8.

 

أنظمة الصحة العامة والوقاية من الأمراض

وشهد اليوم الأول 4 جلسات فنية تناولت مسارات عملية في: أنظمة الصحة العامة والوقاية من الأمراض، صحة الأم والوليد والطفل، التصنيع الدوائي والوصول إلى اللقاحات، والصحة الرقمية وأنظمة البيانات.

 

وفي الكلمة الافتتاحية، رحبت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بوفود دول D-8، مؤكدة أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق تاريخية لمسار صحي مشترك يجمع أكثر من 1.1 مليار نسمة، ويؤكد أن الصحة ركيزة أساسية للأمن والازدهار وكرامة الإنسان.


وقالت «الألفي»: «نلتقي اليوم لأول مرة كمجتمع صحي يمتد عبر ثلاث قارات، يحمل قدرات علمية استثنائية وخبرات متنوعة، لنؤسس مسارًا صحيًا جديدًا داخل المنظمة يواجه التحديات المشتركة مثل: الجوائح، الأمراض غير السارية، التهديدات المعدية، وتغير المناخ، من خلال الابتكار والتضامن والمرونة».

وأكدت أن مصر قادت مبادرة إنشاء هذا المسار الصحي لتحويل التحديات إلى فرص تعاون بين دول الجنوب.

من جانبه، أدار الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الاجتماع الرفيع للخبراء، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية تقنية موحدة تحت شعار «الابتكار والعدالة والمرونة».

عبد الغفار: ميزانية الصحة تضاعفت أربع مرات خلال 10 سنوات وبلغت تريليون جنيه

وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية

وأعرب «الدكتور محمد حساني» عن فخر مصر – خلال رئاستها الحالية لـ D-8 – بإطلاق المسار الصحي الاستراتيجي الذي يرتكز على أربعة محاور رئيسية، بهدف تعزيز تبادل المعرفة، التدريب المشترك، المراقبة الإقليمية، الاكتشاف المبكر، والوصول العادل للأدوية واللقاحات، لخدمة أكثر من 1.1 مليار مواطن في الدول الأعضاء الثماني.

