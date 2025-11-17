نقيب الأطباء يزور طبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش برفقة وفد من النقابة

18 حجم الخط

زار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، يرافقه أمين عام النقابة الدكتور أبوبكر القاضي، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت، طبيب قنا المصاب للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.

جاء ذلك في إطار المتابعة المتواصلة للحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بمركز دشنا في محافظة قنا.

وأعرب نقيب الأطباء وأعضاء الوفد النقابي عن تضامنهم الكامل مع الطبيب المصاب، مؤكدين أن النقابة تقف إلى جواره وستقدم كل أشكال الدعم له.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر، وأن التواصل معه ومع الفريق الطبي قائم منذ اللحظة الأولى، مؤكدا استمرار النقابة في مرافقة الطبيب طوال فترة علاجه لضمان حصوله على أفضل رعاية طبية.

