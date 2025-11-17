الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأطباء يزور طبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش برفقة وفد من النقابة

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
18 حجم الخط

زار نقيب الأطباء الدكتور  أسامة عبد الحي، يرافقه أمين عام النقابة الدكتور أبوبكر القاضي، وأمين الصندوق المساعد د. شادي صفوت، طبيب قنا المصاب للاطمئنان على تطورات وضعه الصحي.

جاء ذلك في إطار المتابعة المتواصلة للحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش أثناء مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بمركز دشنا في محافظة قنا.

وأعرب نقيب الأطباء وأعضاء الوفد النقابي عن تضامنهم الكامل مع الطبيب المصاب، مؤكدين أن النقابة تقف إلى جواره وستقدم كل أشكال الدعم له.

وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر، وأن التواصل معه ومع الفريق الطبي قائم منذ اللحظة الأولى، مؤكدا استمرار النقابة في مرافقة الطبيب طوال فترة علاجه لضمان حصوله على أفضل رعاية طبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة عبد الحي الدكتور أبوبكر القاضي الدكتور أسامة عبد الحي

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث مع معهد NICE تطوير منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية

في يوم الطلاب العالمي، نصائح مهمة للتحفيز على النجاح ودعم قدراتهم التعليمية

وزير الصحة: أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات في مصر

رفض علاجه في بلده، مريض أجنبي يلجأ لمستشفى هليوبوليس لاستئصال ورم ضخم بالبطن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضى

نجاح أول عملية استئصال للكلى بالمنظار داخل المجمع الطبي الدولي بالأقصر

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسئولية الطبية

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

المزيد
الجريدة الرسمية