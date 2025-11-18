السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت

18 حجم الخط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان عمر خيرت.

كما وجه الرئيس السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وكلّف رئيس الجمهورية، بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.



