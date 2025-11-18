الرعاية الصحية: نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب بأسوان

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية تركيب منظم لضربات القلب داخل منشآت الهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يعكس التقدم في تقديم الخدمات التخصصية الدقيقة والمتقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد.

مشروع التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العملية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير خدمات طبية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العملية أُجريت داخل مستشفى النيل التخصصي بأسوان، أحد المستشفيات المتميزة التابعة للهيئة، والتي تضم نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ومزودة بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج والرعاية المركزة، ما يجعلها مركزًا متميزًا لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة في جنوب مصر.

وأضاف أن المستشفى حاصلة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدمت منذ انضمامها أكثر من 800 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات وجراحات وخدمات طوارئ، وهو ما يعكس تطور الأداء واستمرار التحسين في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إدخال خدمات القلب الدقيقة مثل تركيب منظمات ضربات القلب

وأكد رئيس الهيئة أن إدخال خدمات القلب الدقيقة مثل تركيب منظمات ضربات القلب يمثل خطوة جديدة في التوسع بالخدمات التخصصية عالية المستوى بمحافظة أسوان، مشيرًا إلى أن الهيئة تُشغل حاليًا 9 مستشفيات بالمحافظة (كوم إمبو المركزي، دراو المركزي، السباعية المركزي، أبوسمبل الدولي، مركز أورام أسوان، المسلة التخصصي، الرمد التخصصي، أسوان التخصصي، والنيل التخصصي)، وأنه سيتم مستقبلًا تشغيل مستشفيين آخرين ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 11 مستشفى لتغطية الاحتياجات من مختلف التخصصات الطبية.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الهيئة نحو تحقيق التميز الإكلينيكي في صعيد مصر، وترسيخ نموذج الرعاية الصحية الشاملة التي تضع المواطن في قلب منظومة عمل الرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 69 عامًا، كانت تعاني من تباطؤ شديد في ضربات القلب نتيجة انقطاع الضفيرة الكهربية، مما استدعى معها تركيب منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وقد غادرت المريضة المستشفى بحالة مستقرة وجيدة.

وأشارت الهيئة إلى أن العملية تمت على أيدي فريق طبي متخصص، ضم الدكتور حسن محمود، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، مع متابعة الدكتور محمد عليوة، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، والدكتور محمد شتات، مدير مستشفى النيل التخصصي، والدكتور الحسن عبد القادر، المدير الطبي بالمستشفى.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات الطبية خلال العملية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى، ومستوى التجهيزات المتقدمة بوحدات القلب والأقسام الحرجة داخل منشآت الهيئة في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.