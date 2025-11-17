في يوم الطلاب العالمي، نصائح مهمة للتحفيز على النجاح ودعم قدراتهم التعليمية

18 حجم الخط

تحيي دول العالم اليوم 17 نوفمبر ذكرى يوم الطلاب العالمي لتسليط الضوء علي أهمية تفوق الطلاب وتحفيزهم على النجاح الأكاديمي والشخصي.

نصائح في يوم الطلاب العالمي لضمان تفوق الطلاب

ويوم الطلاب العالمي فرصة لتجديد الالتزام بدعم العملية التعليمية، وتسليط الضوء على أهمية دور الطالب في بناء المستقبل.

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتحقيق التفوق الدراسي، تشمل:

1. تنظيم الوقت ووضع خطة دراسية

تنظيم الوقت من أهم عوامل التفوق. يساعد إعداد جدول يومي أو أسبوعي في تقسيم المهام الدراسية وتجنب التراكم، مما يضمن إدارة فعّالة للوقت وتحقيق أفضل نتائج.

2. تحديد أهداف واضحة

يساهم تحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى في تعزيز التركيز والدافعية.

معرفة الطالب لما يريد تحقيقه يسهل عليه رسم الطريق وتقييم تقدمه.

3. اختيار بيئة مناسبة للدراسة

البيئة الهادئة والمضيئة تحسّن من القدرة على الفهم والتركيز.

يفضل إبعاد الهاتف والمشتتات أثناء الدراسة لضمان فعالية أعلى.

4. أخذ فترات راحة منتظمة

فترات الراحة القصيرة بين ساعات الدراسة ضرورية للحفاظ على النشاط الذهني. يساعد ذلك على تقليل الإجهاد وزيادة الإنتاجية.

5. ممارسة النشاط البدني

تُساهم الرياضة في تعزيز تدفق الدم للمخ وتحسين الحالة المزاجية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى التركيز والتحصيل العلمي.

6. التغذية السليمة والنوم الكافي

يحتاج الدماغ إلى غذاء متوازن ونوم جيد ليستطيع العمل بكفاءة وينصح بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، مع تناول وجبات صحية غنية بالفيتامينات.

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لدعم قدرات الطلاب التعليمية وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فالعقل السليم لا يعمل بكفاءة دون جسد يتمتع بالطاقة والحيوية.

1. الالتزام بوجبة الإفطار

وجبة الإفطار مصدر الطاقة الأول خلال اليوم، إذ تساعد على تحسين التركيز وتقوية الذاكرة ورفع مستوى الانتباه داخل الفصل.

2. شرب كمية كافية من الماء

الجفاف يؤثر على التركيز وقدرة الدماغ على العمل، لذا يُفضّل أن يحمل الطلاب زجاجة ماء طوال اليوم الدراسي.

3. اختيار طعام صحي في المدرسة

يفضل الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والاعتماد على وجبات غنية بالبروتين والخضراوات والفواكه للحصول على طاقة مستدامة.

4. الحفاظ على النظافة الشخصية

غسل اليدين باستمرار، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، يساعد على الوقاية من الأمراض خاصة مع ازدحام الفصول الدراسية.

5. تقليل وقت الشاشات

الاستخدام الطويل للهاتف أو الأجهزة اللوحية يؤدي إلى إجهاد العين.

