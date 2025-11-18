برشلونة يزاحم ريال مدريد وباريس على ضم نجم بايرن ميونخ

18 حجم الخط

كشف تقرير صحفي ألماني، أن نادي برشلونة استقر على ضم الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق بايرن ميونخ، لتعزيز دفاعه في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد أوباميكانو مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل معه لاتفاق بشأن التجديد.

برشلونة يرغب في التعاقد مع دايوت أوباميكانو

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة عاقد العزم على ضم مدافع جديد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد الدنماركي أندرياس كريستينسن مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، ولم تتضح الرؤية بشأن مستقبله حتى الآن.

ورغم انتهاء عقد أكثر من مدافع كبير مع فريقه بنهاية الموسم، مثل إبراهيما كوناتي مع ليفربول، ومارك جويهي مع كريستال بالاس، إلا أن برشلونة يميل إلى ضم أوباميكانو من بايرن ميونخ.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان يرغبان في ضم دايوت أوباميكانو

وارتبط اسم أوباميكانو ببرشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان، ولكن برشلونة يعد الأقرب لضمه، في ظل اهتمام الريال وباريس بضم كوناتي من ليفربول.

مارك جويهي ينافس أوباميكانو على الانضمام إلى ليفربول

في ذات السياق، يتجه ليفربول لضم مارك جويهي، والذي كان قريبًا من ارتداء قميص الريدز في الصيف الماضي، لولا رفض مدربه مارك جلاسنر رحيله قبل تعزيز الفريق بمدافعين جدد.

كما يراقب بايرن ميونخ أيضًا وضع جويهي، تحسبًا لرحيل أوباميكانو عدم تجديد عقده.

