حرمان جماهير أتلتيك بيلباو من حضور مواجهة برشلونة

أعلن نادي برشلونة حرمان جماهير أتلتيك بيلباو من حضور المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة اخطر نظيره أتلتيك بيلباو بأن المباراة ستجرى من دون حضور جمهور ضيف لعدم توفر مساحات مخصصة للجماهير الزائرة وعدم اكتمال ممرات ومسارات دخول وخروج منفصلة تمنع اختلاط جماهير الفريقين، في ظل استمرار أعمال تطوير الملعب ما يعد شرطا أساسيا في الملاعب التي تستقبل منافسات رسمية.



وأكد البارسا بحسب الصحفية أن سبوتيفاي كامب نو ما يزال في مرحلة الإنشاء، ولا يحتوي بعد على منطقة معزولة لضمان سلامة جماهير الفرق الزائرة.

وأوضح برشلونة، في مراسلته الرسمية لبيلباو، أن الظروف الحالية لا تسمح بالفصل أو التحكم في تدفق الجماهير بالشكل الذي تفرضه اللوائح الأمنية، مشيرا إلى أن الملعب لا يتضمن بعد المرافق الهيكلية اللازمة لاستقبال مشجعي الفرق الضيفة بشكل آمن.

وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل بين جماهير الفريق الباسكي، بعدما أكد النادي الكتالوني استحالة ضمان شروط السلامة والفصل بين المشجعين في المباراة.

بيلباو يرد على بيان البارسا

من جانبه، أصدر أتلتيك بيلباو بيانا لجماهيره أوضح فيه الأسباب التي تلقّاها من النادي الكتالوني والتي تحول دون إرسال الحصة المعتادة من التذاكر المخصصة لمشجعي الفريق في المباريات الخارجية.

وجاء في البيان: "المباراة التي ستجمع بين برشلونة وأتلتيك بيلباو في سبوتيفاي كامب نو الجديد هذا السبت لن تضم التذاكر المعتادة المخصصة لجماهير فريقنا، وهذه الأسباب التي نقلها لنا النادي الكتالوني قبل دقائق".

وأوضح النادي الباسكي أن الرخصة التنظيمية الحالية "1B" لملعب سبوتيفاي كامب نو لا تتيح ضمان الفصل والرقابة وتوفير الحد الأدنى من شروط الحماية المطلوبة لاستقبال جماهير الفريق الضيف، ما يجعل من المستحيل تخصيص ممرات دخول وخروج آمنة دون استكمال التحسينات التي بدأ العمل عليها، والمتوقع جاهزيتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف البيان: "المداخل غير مستقلة، حيث إن نقاط الدخول والخروج المتاحة حاليا لا تسمح بإنشاء مسارات منفصلة وحصرية لجماهير الفريق الزائر، ما يُبقي احتمال اختلاطهم بالجماهير المحلية قائما".

وتابع: "كما أن المدرجات لا تضم العناصر الهيكلية المطلوبة لعزل وتحديد منطقة آمنة مخصصة للجماهير الزائرة".

وأشار أتلتيك بيلباو إلى أن 468 من أعضائه كانوا قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في قرعة الحصول على تذاكر المباراة، وفقا لما أعلنه في 14 نوفمبر الجاري، حيث كان سعر التذكرة محددا بـ30 يورو.

