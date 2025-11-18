موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

 

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
 

ومن المقرر أن يتولى إداراة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه كل من أيمن إسماعيل ومروان سعد، بينما يتولى أمير الوصيف مهمة الحكم الرابع.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا

الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد وعمر كمال عبد الواحد ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى العش وأشرف داري وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد عابدين وأحمد رمضان بيكهام

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي

الهجوم: جينيك جراديشار ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم ومحمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم عبد العظيم

