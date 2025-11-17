أسامة جلال ينتظم في التدريبات الجماعية لـ بيراميدز (صور)

الإثنين 17 نوفمبر 2025
انتظم أسامة جلال مدافع بيراميدز في التدريبات الجماعية للفريق خلال استعداداته لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال إفريقيا.

عودة أسامة جلال 

وتماثل أسامة جلال للشفاء من الإصابة التني ألمت به وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية منذ مواجهة أهلي جدة.

وغادر جلال مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة مصابا في نهاية الشوط الأول والتي انتهت بتتويج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث.

إصابة المدافع أسامة جلال خلال 

وعاني جلال من تمزق في العضلة الخلفية خضع بعدها لبرنامج تأهيلي.

وسافر أسامة جلال برفقة زميله رمضان صبحي إلى ألمانيا اكتوبر الماضي من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها الثنائي والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي.

وغاب عن السماوي منذ مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري

ويحل ريفرز ضيفا على بيراميدز حامل اللقب، في التاسعة من مساء السبت ٢٢ نوفمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأولى ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة بيراميدز وريفرز

ويدير مباراة بيراميدز وريفرز النيجيري طاقم حكام من السودان بقيادة الحكم محمود إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله المساعد الأول، وعمر أحمد المساعد الثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة ماكور مابيل من جنوب السودان، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الأمني هورون أونانا من الكاميرون، ومسئول البث الفضائي عبد الرحمن العليمي من مصر.

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات في دوري الأبطال

الجولة الأولى - بيراميدز × ريفرز يونايتد النيجيري - 22 نوفمبر 2025 - في مصر

الجولة الثانية - باور ديناموز الزامبي × بيراميدز - 29 نوفمبر 2025 - على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا

الجولة الثالثة - نهضة بركان × بيراميدز - 23 أو 24 يناير 2026 - في المغرب  

الجولة الرابعة - بيراميدز × نهضة بركان - 30 أو 31 يناير 2026 - في مصر  

الجولة الخامسة - ريفرز يونايتد × بيراميدز - 6 أو 7 فبراير 2026 - في نيجيريا

الجولة السادسة - بيراميدز × باور ديناموز - 13 أو 14 فبراير 2026 - في مصر

