الإثنين 17 نوفمبر 2025
بيراميدز يرد علي اتهامه بواقعة تزوير في قطاع الناشئين

بيراميدز
بيراميدز
رد مسئولو نادي  بيراميدز على اتهامات عدد من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي وأسرهم، بارتكاب تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال أطفال قصر، بالمخالفة لقانون الرياضة.

 

أزمة التزوير في بيراميدز 

وأكد نادي بيراميدز في بيان رسمي، أن المستشار القانوني للنادي كشف بعض النقاط الهامة والتي جاءت كالتالي:

أولا: لم يتم إخطار النادي رسميا بشأن تقديم بلاغ للنائب العام، وفور إخطاره بذلك، سيتعامل النادي معه طبقا للقانون.

ثانيا: يؤكد نادي بيراميدز أن هناك  نزاعا قانونيا مع اللاعبين المذكورين أمام المحكمة الرياضية الدولية منذ أكثر من سنة، حيث حاول اللاعبون الانتقال من النادي على نحو يخالف اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها لدى اتحاد الكرة.

ثالثا: على الرغم من وجود نزاع قانوني مع اللاعبين أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن أبواب النادي لم تغلق يوما أمام لاعبيه ولطالما حث اللاعبين المذكورين بموجب خطابات رسمية على المشاركة في التدريبات والمباريات إلا أنهم منقطعون عن التدريبات ويتدربون حاليا مع أحد الأندية الأخرى بالمخالفة للوائح والقوانين.

رابعا: مع بداية الموسم، حاول اللاعبون المذكورون التحايل على قواعد القيد والتسجيل بهدف إزالة أسمائهم من سيستم اتحاد الكرة واستصدار شهادة تفيد ذلك، وفقا لبيان النادي، وفور علم النادي بهذه الواقعة، أخطر اتحاد الكرة وطلب منه سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمس أمن الأندية المصرية كلها وبالفعل أعاد اتحاد الكرة قيد اللاعبين باسم النادي بعدما تبين له عدم قانونية إزالة أسمائهم، وعلى الرغم من خطورة الموضوع إلا أن النادي التزم الصمت حفاظا على مستقبل اللاعبين.

خامسا: لقد آثر النادي طوال الفترة الماضية التزام الصمت أمام التصرفات غير الشرعية من أولياء أمور اللاعبين حفاظا على سمعة ومستقبل اللاعبين، إلا أنه ونتيجة للتجاوزات التي يقوم بها أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيضطر النادي لاتخاذ إجراءاته القانونية حيالهم.

سادسا: إن ما قام به أولياء الأمور من استصدار شهادة مزورة من موظف بمنطقة بني سويف وبصدفة مذهلة لا يصدقها عقل في نفس اللحظة التي تم فيها تهكير سيستم التسجيل والقرصنة عليه كما أكد اتحاد الكرة، فإن ذلك يعد تصرفا يعاقب عليه القانون الجنائي ليس لذلك الموظف فحسب بل أيضا لأولياء الأمور وكل من حرضهم أو ساعدهم على ذلك، ولن يتردد النادي في إبلاغ النيابة العامة بتلك الوقائع مهما كانت التداعيات، فقد آن الاوان لكل مخطئ أن يتحمل عواقب أفعاله.

بلاغ للنائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز

بدأت الأزمة بتقدم أسر 4 ناشئين في نادي بيراميدز ببلاغ للنائب العام ضد إدارة نادي بيراميدز، وجهوا خلالها اتهاما بارتكاب تهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.

جاء البلاغ الذي حمل رقم 14340 لسنة 2025 ضد كلا من ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الرياضي، ومسؤول قيد اللاعبين بالنادي على منصة القيد بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في الواقعة محل البلاغ، حيث تضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم في تزوير استمارات قيد اللاعبين الناشئين بنادي بيراميدز الرياضي، حيث تم اصطناع توقيعات أولياء الأمور واللاعبين القصر على استمارات القيد دون علمهم أو موافقتهم، ثم استخدام تلك المحررات المزورة في قيد اللاعبين على منصة القيد الرسمية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بالمخالفة الصريحة للوائح الاتحاد والقوانين المنظمة لقيد اللاعبين.

ونص البلاغ على أنه ترتب على هذه الأفعال تقييد هؤلاء اللاعبين قسرا ضمن قوائم النادي، مما حرمهم من التعاقد مع اندية أخرى وأمر بمستقبلهم الرياضي، وهو ما يشكل أيضا جريمة استغلال للأطفال القصر دون موافقة أوليائهم بالمخالفة لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

كما تضمن البلاغ اتهاما بقيام رئيس النادي بتهديد اللاعبين وأولياء أمورهم في حال إبلاغ الجهات المختصة، ووصل الأمر إلى فصل بعض المدربين الذين رفضوا تلك المخالفات وطالبوا بفسخ عقود اللاعبين القصر.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل في الواقعة محل البلاغ، واستدعاء المشكو في حقهم ومسؤولي نادي بيراميدز والاتحاد المصري لكرة القدم لسماع أقوالهم، والتحفظ على استمارات القيد الاصلية ومراجعتها فنيا بمعرفة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وإحالة من يثبت اشتراكه أو تواطؤه إلى محاكمة جنائية عاجلة وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون الطفل وقانون الرياضة.

