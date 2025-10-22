أتلتيك بيلباو يتخطى كاراباج أجدام بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز أتلتيك بيلباو الإسباني، على نظيره كاراباج أجدام الأذربيجاني، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية أتلتيك بيلباو كلا من جوكا جوروزيتا في الدقيقتين 40 و88 وروبرت نافارو في الدقيقة 70، فيما أجرز لياندرو نافارو هدف كاراباج أجدام في الدقيقة الأولى.



لاعب كاراباج أجدام يدخل تاريخ البطولات الأوروبية

ودخل لياندرو نافارو أندرادي جناح نادي كاراباج أجدام الأذربيجاني، تاريخ البطولات الأوروبية من أوسع الأبواب، بتسجيله رقمًا مميزًا بعد هدفه المبكر الذي سجّله ضد أتلتيك بيلباو بدوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ البطولات الأوروبية، يُسجل هدفًا في الدقيقة الأولى بثلاث مباريات مختلفة.

سجّل لاعب الرأس الأخضر أول أهدافه القارية بالدقيقة الأولى، ضد هاكن السويدي بمنافسة الدوري الأوروبي، شهر ديسمبر 2023، في مباراة انتهت بنتيجة 2-1 لكاراباغ، وكرّر تجربته مع الأهداف المبكرة، عندما افتتح باب التسجيل لفريقه ضد ستيوا بوخارست في يناير 2025 بذات المسابقة، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الروماني بنتيجة 3-2.

وعاد صاحب الـ26 عامًا ليبصم على هدف جديد في الدقيقة الأولى ضد أتلتيك بيلباو في دوري أبطال أوروبا، حيث انفرد بالحارس الباسكي، ووضع الكرة في شباكه بعد مرور 48 ثانية فقط.

ويحتفظ الهولندي روي ماكاي بأسرع هدف في دوري أبطال أوروبا بعد 10.12 ثانية، سجّله لصالح بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد شهر مارس 2007.

ترتيب أتلتيك بيلباو وكاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 3 نقاط في المركز 21، فيما تجمد رصيد كاراباج أجدم عند 6 نقاط في المركز العاشر.

جالطة سراي يفوز على بودو جليمت

وفي مباراة أخرى اليوم، فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره بودو جليمت النرويجي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد رامز بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق النيجيري فيكتور أوسيمين ليسجل هدفين لفريق جالطة سراي التركي في الدقيقتين 3 و33، قبل أن يكمل ثلاثية الفريق التركي يونس أكغون بالدقيقة 60، فيما سجل هدف الفريق النرويجي الوحيد لاعبه أندرياس هيلمرزن بالدقيقة 80.

ترتيب جالطة سراي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرفتع رصيد جالطة سراي إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد فوزه في مباراتين وخسارة مباراة، بينما تجمد رصيد بودو جليمت عند نقطتين في المركز 26.

