رينارد يستبعد عبد الله الحمدان من قائمة مباراة الجزائر

أعلن المنتخب السعودي استبعاد عبد الله الحمدان مهاجم الهلال من قائمة الأخضر التي تستعد لمواجهة الجزائر وديا، غدا الثلاثاء على ملعب الإنماء في مدينة جدة.

ويستعد الأخضر السعودي بهذه الودية للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، التي ستقام في قطر، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة الأخضر



وأصدر المنتخب السعودي، بيانا رسميا، أعلن خلاله أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، قرر استبعاد عبد الله الحمدان من معسكر الأخضر.



وأضاف البيان، أن قرار هيرفي رينارد، باستبعاد عبد الله الحمدان، جاء بعد تأكد حاجة اللاعب إلى برنامج علاجي.

وشارك الحمدان في المباراة الودية التي خاضها المنتخب السعودي أمام نظيره كوت ديفوار، يوم الجمعة الماضي وفاز خلالها الأخضر (1-0) قبل أن يتأكد غيابه عن المواجهة الودية أمام الجزائر التي ستقام غدا الثلاثاء.

وكان مهاجم المنتخب السعودي، قد غاب عن المران الجماعي الذي خاضه الأخضر السعودي، أمس الأحد، لشعوره بآلام عضلية، فيما اكتفى زياد الجهني، لاعب الوسط، بأداء تمارينَ خاصةً، تحت إشراف الجهاز الطبي.

