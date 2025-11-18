الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع عقدًا جديدًا مع شركة SKY HORIZON

مصر للطيران
مصر للطيران
أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن توقيع عقد جديد للمناولة الأرضية مع شركة (SKY HORIZON) إحدى الشركات الناشئة في مجال وكالات الطيران بجمهورية مصر العربية،  وذلك على هامش فعاليات معرض (Dubai Air Show 2025) حيث يهدف هذا العقد إلى تعزيز خدمات المناولة الأرضية وتقديم أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

شهد  مراسم  التوقيع الطيار  أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وقد وقع من جانب مصر للطيران خالد عطوه رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومن جانب SKY HORIZON، على التلاوي رئيس مجلس إدارة (SKY HORIZON)

ومن جانبه، أكد  خالد عطوه على أهمية هذا العقد في تعزيز مكانة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كأكبر مقدم لخدمة المناولة الأرضية بجمهورية مصر العربية حيث تستحوذ على 75% من سوق الخدمة الأرضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وتحسين جودة الأداء بما يتماشى مع تطلعات عملائها.

وفي نفس السياق، أعرب على التلاوي عن سعادته بالتعاون مع مصر للطيران للخدمات الأرضية، مؤكدًا على الثقة الكبيرة في كفاءة الشركة وقدرتها على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.

يُذكر أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من الشركات الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في مصر. حيث تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل تحميل وتفريغ الأمتعة، وخدمات الركاب، وصيانة وحدات التحميل، وغيرها من الخدمات الضرورية لضمان تشغيل الرحلات الجوية بكفاءة وأمان.

