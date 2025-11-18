الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
90.2 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الاثنين نحو 90.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.7% والعرب على 5.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وحقق الأجانب صافي شراء بقيمة 12.3 مليون جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 16.6 مليون جنيه خلال الجلسة.

ومن الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت منذ بداية العام نحو 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 5.5% والعرب على 5.3%. 

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.212,0 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 6.099,3 مليون جنيه منذ بداية العام على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

 

تعاملات جلسة الاثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 41065 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 50888 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18554 نقطة.

وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "

فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12236 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16305 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4333 نقطة.

