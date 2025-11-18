الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

قال النائب الدكتور محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر – مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن: "الانتخابات هذا العام تأتي في سياق مختلف، حيث نشهد درجة أعلى من التنظيم، ووعيًا متزايدًا لدى المواطنين بأهمية المشاركة ودورها في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الاستقرار. وما يميّز هذه الانتخابات هو اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب الوطنية، مما يعكس حرص الجميع على تقديم نموذج راقٍ للممارسة الديمقراطية".

مؤتمر جماهيري في الغربية لدعم مرشحي القائمة الوطنية عن وسط الدلتا (فيديو)

النائب هشام الحصري مرشح القائمة الوطنية: وعي الناخب كلمة السر وليس المال السياسي

 

وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو "القائمة الوطنية لهذا العام تعتمد على أجندة واضحة تقوم على دعم جهود الدولة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتوثيق التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز دور الشباب والمرأة في العمل العام، بما يواكب متطلبات بناء الجمهورية الجديدة".

 

وأكد مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر – مساعد أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن،  أن الهدف الأساسي هو استمرار مسيرة التنمية، وتوحيد الصف الوطني، وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لمساندة الدولة في تحقيق تطلعات الشعب المصري.

واختتم قائلًا: "نحن نثق في وعي أبناء الشعب المصري، ونراهن على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، فالمصلحة العليا للوطن هي البوصلة التي تجمعنا جميعًا".

