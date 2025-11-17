«ويبقي الأثر»، مدحت صالح يختتم مؤتمر انتخابي لحماة الوطن بالقليوبية

18 حجم الخط

أعلن المهندس محمود مرسي، مرشح حزب حماة الوطن عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، عن تنظيم مؤتمر جماهيري موسع غدا الثلاثاء تحت شعار «ويبقي الأثر» يشارك فيه قيادات الحزب وعدد من الشخصيات الوطنية والفنية ومن بينهم الفنان مدحت صالح لإحياء حفل بالأغاني الوطنية وذلك في إطار الفعاليات الدعائية لانتخابات مجلس النواب 2025.

تحت شعار «ويبقي الأثر» مدحت صالح يختتم مؤتمر انتخابي بالقليوبية

أوضح مرسي في بيان له إن المؤتمر، يسعي إلى تعزيز التواصل المباشر مع أهالي الدائرة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرف على رؤية المرشح وبرنامجه الانتخابي، الذي يركز على تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات داخل الدائرة حيث يقام غدا الثلاثاء بقرية كوم اشفين مركز قليوب.

أشار مرشح حماة الوطن فردي دائرة قليوب إلي العمل لاستكمال تعزيز خدمات أفضل بدائرة قليوب والقناطر والقري التابعة لها داعيا إلي ضرورة مشاركة المواطنين في هذا الحدث لتعزيز المسار الديمقراطي ودعم جهود الحزب في خدمة المجتمع المحلي

وكشف مرشح حماة الوطن عن ملامح البرنامج الانتخابي الخاص به والذي يخوض به انتخابات مجلس النواب ويشمل تطوير البنية التحتية،و تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للأهالي وتوفر حياة كريمة لمواطني الدائرة والمحافظة

أوضح مرشح حزب حماة الوطن أنه يسعي خلال المرحلة المقبلة إلى تحويل برنامجه الانتخابي إلى منصة للتواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، والعمل على ترجمتها إلى خطط وبرامج عملية خلال الفترة المقبلة.

ودعا مرسي الي ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات بهدف تحقيق التغيير الحقيقي وتعزيز التنمية داخل دائرة قليوب والقناطر الخيرية مشيرا أن المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات ينظمها حزب حماة الوطن في مختلف المحافظات لتقديم مرشحيه وشرح برامجهم الانتخابية أمام الجمهور بشكل مباشر ودعم القائمة الوطنية .

وثمن مرشح حماة الوطن فردي بدائرة قليوب والقناطر بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية حيث يكشف تدخل القيادة السياسية يؤكد حرص الدولة على ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها

ويؤكد استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات طبقًا للدستور والقانون ويرسي قاعدة تطبيق أقصى درجات الشفافية في جميع الإجراءات الانتخابية، وتحقيق العدالة والدقة في التحقيقات وإعلان القرارات بشكل علني، فضلًا عن الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.