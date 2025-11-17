النائب هشام الحصري مرشح القائمة الوطنية: وعي الناخب كلمة السر وليس المال السياسي

18 حجم الخط

​قال النائب هشام الحصري مرشح القائمة الوطنية/ ابن محافظة الدقهلية، إن الانتخابات والترشيح متاح للجميع فالديمقراطية تتيح للجميع الترشح من يملك المال ومنو لا يملكه لكن في النهاية الناخب هو سيد القرار، الثقة بين الناخب ومرشحه هي التي تحسم القرار، ولمواطن أصبح لديه وعي يمكنه من فرز من يستحق ويبحث عن من يحقق طموحاته وأحلامه سواء بصورة يومية أو على المدى الطويل.

النائب هشام الحصري مرشح القائمة الوطنية : 15 عامًا من العطاء في البرلمان وعن المال السياسي فالناخب كلمة السر

​وأوضح النائب نقطة خلافية جوهرية في العلاقة مع الناخب: "مشكلتنا مع أهالينا أن تفكيرهم يرتكز على الدور الخدمي، لكن الدور الأساسي للنائب هو التشريع والرقابة". مؤكدًا أن الدور الخدمي موجود، لكن "لا يجب أن يتغطى على الدور الأساسي".

وقال مرشح القائم. الوطنية انتمي لحزب الأغلبية حزب مستقبل وطن وفي كل المؤتمرات ندعوا للمشاركة والتعبير عن رأيهم دون توجيه فهناك من ينجح منتميا لحزب وآخرين مستقلين



وأشار مرشح القائمة الوطنية إلى أنه لأكثر من 15 عامًا في العمل النيابي، تبني التركيز على الملفات التنموية الجوهرية، وأهمها القطاع الزراعي. فمنذ أولى دوراته الفردية في عام 2010 وحتى تمثيله على القائمة الوطنية، تظل قضايا الفلاح والمواطن هي البوصلة الرئيسية لجهوده التشريعية والرقابية.

البداية.. من الدائرة الفردية إلى صدارة الأصوات

​تعود بداية المسيرة الحصري إلى انتخابات عام 2010، حيث خاض النائب غمار المنافسة كمرشح فردي تحت مظلة حزب مستقبل وطن - في دورته الأولى - وحقق نجاحًا لافتًا، متصدرًا الأصوات على مستوى محافظة الدقهلية، وممثلًا لدائرة السنبلاوين، وبعد حل المجلس، استمر النائب في العمل السياسي النشط، من خلال جبهة مصر بلدي إلى جانب اللواء أحمد جمال الدين، حيث شارك بفاعلية في العديد من المؤتمرات التي استهدفت دعم استقرار الدولة المصرية ومواجهة خطر جماعة الإخوان التي وصف وجودها بـ"الضرر البالغ لمصر".

رئاسة لجنة الزراعة.. قفزة نوعية في الاهتمام بالفلاح

​وشهد عام 2015 توسعًا في الدائرة الانتخابية (السنبلاوين وتمي الأمديد)، ونجح النائب كمستقل في نيل ثقة الناخبين. وفي هذه الدورة، كان التحول الأهم بتوليه منصب وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، ثم انتخابه رئيسًا للجنة في عام 2018.

وتحت رئاسته، شهدت اللجنة "تنوعًا وتطورًا كبيرًا في الموضوعات"، وتم التركيز على: حل مشاكل المزارعين وتحسين جودة الإنتاج، وتحسين أسعار المحاصيل الزراعية لضمان عائد عادل للفلاح، العمل على "حق الفلاح في الاستمرار بممارسة نشاطه"، انطلاقًا من إيمانه بأن "الزراعة والصناعة هما أساس دفع عجلة التنمية والتطوير".

استمرارية العمل التشريعي عبر القائمة الوطنية

​تجسد تقدير هذه المسيرة في ترشحه على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في انتخابات 2020، واستمراره رئيسًا للجنة الزراعة طوال الفصل التشريعي حتى 2025. وقد أُعيد ترشيحه على نفس القائمة للدورة القادمة، تأكيدًا على دورة الفاعل.



​ويؤكد النائب أن التواصل مع المواطنين مستمر وإيجابي، خاصة في ملف الزراعة، حيث لا يقتصر حل المشكلات على دائرته الانتخابية، بل يمتد ليشمل قضايا الزراعة والري والثروة الحيوانية والداجنة في عموم الجمهورية.

أجندة تشريعية طموحة للمرحلة القادمة

​كشف النائب عن أجندته التشريعية للفترة القادمة، والتي تركز بشكل كبير على تحديث القوانين التي عفا عليها الزمن، وأبرزها:

​تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966: "القانون مر عليه أكثر من 60 عامًا، وحدثت تغيرات عديدة على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي... يجب مواكبته، خاصة مع التوسع في الرقعة الزراعية".

​تطوير قانون التعاونيات الزراعية: بهدف إنشاء "تعاونيات قوية" قادرة على توفير مستلزمات الإنتاج، والتسويق، وإيجاد أسعار جيدة للمزارع، والمساهمة في التصنيع الزراعي ورفع القيمة المضافة، مما يدعم الصادرات والأمن الغذائي.

استكمال الخدمات ودعم التنمية البشرية

​وإلى جانب التشريع الزراعي، يلتزم النائب بالعمل على الخدمات الأساسية (الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، الغاز)، والتنمية البشرية عبر:

​التعليم: تقليل الكثافات والتوسع في إنشاء المدارس، وخاصة المدارس الفنية، لتأهيل فنيين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيًا.

​الصحة: تطوير المنظومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

​توفير فرص عمل: إنشاء أماكن صناعية بالقرب من الكتل السكنية لدمج الشباب في العمل وإبعادهم عن الانخراط في "السلوكيات غير السوية".

