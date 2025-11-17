الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مؤتمر جماهيري في الغربية لدعم مرشحي القائمة الوطنية عن وسط الدلتا (فيديو)

بحضور أبوهشيمة،مؤتمر
بحضور أبوهشيمة،مؤتمر جماهيري حاشد لمرشحي القائمة الوطنية
18 حجم الخط

شهدت قرية بطينة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع وسط الدلتا وسط.

محافظ الغربية يتفقد حركة النقل ويوجه بزيادة عدد السيارات لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

جاء ذلك بحضور كثيف من أهالي محافظة الغربية والقيادات الشعبية وبمشاركة النائب أحمد أبوهشيمة رئيس حزب الشعب الجمهوري وتنظيم وإشراف النائبة سامية توفيق مرشحة الحزب على القائمة.

بدأت الفعالية بكلمات ترحيبية وجه خلالها المتحدثون تحية تقدير لأهالي مركز المحلة الذين حضروا بأعداد كبيرة من مختلف القرى مؤكدين أن مشاركتهم تمثل مصدر فخر واعتزاز كما توجهوا بالشكر لأهالي الغربية على دعمهم المتواصل للمرشحين.

وقدم النائب أحمد أبوهشيمة كلمة استعرض خلالها أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التكاتف خلف جهود الدولة لاستكمال مشروعات التنمية.

كما أكدت النائبة سامية توفيق في كلمتها التزام القائمة بخدمة المواطنين وتعزيز العمل البرلماني بما يلبي تطلعات الشارع المصري.

واستعرض مرشحو القائمة خلال كلماتهم ملامح رؤيتهم للمرحلة القادمة مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية.

وشهد المؤتمر حضورا واسعا من القيادات التنفيذية والشعبية إلى جانب مشاركة كبيرة من المواطنين والشباب الذين أعلنوا تأييدهم الكامل لمرشحي القائمة الوطنية في مشهد يعكس حجم الدعم الشعبي لتحالف القائمة في انتخابات مجلس النواب 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد حركة النقل ويوجه بزيادة عدد السيارات لتخفيف الكثافة وتسهيل تنقل المواطنين

محافظ الغربية يوجه بضبط منظومة التراخيص وتطبيق التيسير الكامل على المواطنين

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية