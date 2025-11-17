مؤتمر جماهيري في الغربية لدعم مرشحي القائمة الوطنية عن وسط الدلتا (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت قرية بطينة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع وسط الدلتا وسط.

جاء ذلك بحضور كثيف من أهالي محافظة الغربية والقيادات الشعبية وبمشاركة النائب أحمد أبوهشيمة رئيس حزب الشعب الجمهوري وتنظيم وإشراف النائبة سامية توفيق مرشحة الحزب على القائمة.

بدأت الفعالية بكلمات ترحيبية وجه خلالها المتحدثون تحية تقدير لأهالي مركز المحلة الذين حضروا بأعداد كبيرة من مختلف القرى مؤكدين أن مشاركتهم تمثل مصدر فخر واعتزاز كما توجهوا بالشكر لأهالي الغربية على دعمهم المتواصل للمرشحين.

وقدم النائب أحمد أبوهشيمة كلمة استعرض خلالها أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التكاتف خلف جهود الدولة لاستكمال مشروعات التنمية.

كما أكدت النائبة سامية توفيق في كلمتها التزام القائمة بخدمة المواطنين وتعزيز العمل البرلماني بما يلبي تطلعات الشارع المصري.

واستعرض مرشحو القائمة خلال كلماتهم ملامح رؤيتهم للمرحلة القادمة مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية.

وشهد المؤتمر حضورا واسعا من القيادات التنفيذية والشعبية إلى جانب مشاركة كبيرة من المواطنين والشباب الذين أعلنوا تأييدهم الكامل لمرشحي القائمة الوطنية في مشهد يعكس حجم الدعم الشعبي لتحالف القائمة في انتخابات مجلس النواب 2025.

