الهيئة الوطنية للانتخابات: فحص مخالفات الدعاية وإعلان القرارات مع النتائج غداً

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، أن كافة المخالفات المرتبطة بضوابط الدعاية الانتخابية التي رصدتها الهيئة خلال الفترة الماضية، هي محل فحص دقيق وشامل، وسيتم إصدار القرارات النهائية بشأنها غداً الثلاثاء، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.

وأوضح بدوي أن الهيئة تتابع عن كثب وترصد كافة مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها ليست بمعزل عما يدور عليها من أحداث، وأن جميع الخروقات التي يتم رصدها على هذه المنصات تخضع للتحقيق والفحص الدقيق، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج.

وشدد رئيس الهيئة على أن جميع المخالفات التي تم رصدها، بغض النظر عن طبيعتها أو مصدرها، تخضع حالياً للفحص والتدقيق من قبل اللجان المختصة داخل الهيئة، وأن القرارات المتعلقة بها ستصدر بشكل حاسم وشفاف غداً الثلاثاء، مع إعلان الحصيلة النهائية للانتخابات.

وأضاف المستشار بدوي مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة تماماً، وتتمتع بكامل الهيمنة والصلاحيات على العملية الانتخابية برمتها، من بدايتها وحتى إعلان النتائج، موضحا أن هذه الصلاحيات تشمل الحق في إلغاء الانتخابات بشكل كامل، أو إلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية في حال ثبوت مخالفات جسيمة تستدعي ذلك.

يأتي هذا التأكيد ليعزز من مبادئ الشفافية والنزاهة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في إدارة العملية الانتخابية، ويطمئن الرأي العام بأن جميع الشكاوى والمخالفات تؤخذ على محمل الجد، وأن الهيئة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

