أخبار مصر اليوم.. كيف ستتعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الرشاوى الانتخابية أمام اللجان؟.. وخطة حكومية لضخ 50 مليار جنيه في السوق

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:كيف ردت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مطالب تأجيل إعلان النتيجة لحين الفصل في التظلمات

علق المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على مطالب البعض بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب غدا الثلاثاء بسبب بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل المخالفات التي تتعلق بحالات توزيع كراتين أو أموال للناخبين أمام اللجان رُصدت وسيتم اتخاذ قرار بشأنها والإعلان عن نتائجه غدًا خلال المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط استحقاق حافز التدريس المقرر صرفه للمعلمين ولمديري ووكلاء المدارس خلال نوفمبر الجاري.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، أن اجتماع المتابعة يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية ودفع الاقتصاد نحو مسارات أكثر ابتكارًا وإنتاجية.

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح اليوم الإثنين، قُرب المدينة المنورة، وأودى بحياة 40 معتمرًا هنديا.

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين لحضور مؤتمرها الصحفي المقرر غدًا الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد 2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر المقبل

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تعيين وتكليف 4 قيادات جدد خلفا لعدد من القيادات التى سبق وتقدمت بطلبات الإعفاء من مناصبهم خلال الفترة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.