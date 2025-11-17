ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بمركز الصف يستخدم مخلفات الدواجن في الإنتاج

18 حجم الخط

شنت محافظة الجيزة اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمدينة الصف، تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز، وذلك لضبط المخالفات والحد من مصادر الخطر التي تهدد صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مركزات الأعلاف، يحتوي على كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والمجازر تُستخدم في تصنيع الأعلاف بشكل غير قانوني، كما تم العثور على عدد 2 كوكر، وغلاية، و130 جوال مركزات أعلاف مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على أدوات الإنتاج داخل المصنع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين كل فيما يخصه، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكد الدكتور فرج عبدالعاطي زكي رئيس مركز ومدينة الصف، أنه قاد الحملة بمشاركة نواب رئيس المدينة، وعضو جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى إدارات البيئة، والتراخيص، والمتابعة الميدانية، والطب البيطري، والصحة، والتموين، إلى جانب الوحدة المحلية بالأخصاص.

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مركزات الأعلاف

وتؤكد محافظة الجيزة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي نشاط غير مرخص، خاصة ما يمس صحة المواطنين، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.