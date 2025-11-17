الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بمركز الصف يستخدم مخلفات الدواجن في الإنتاج

مصنع الاعلاف
مصنع الاعلاف
 شنت محافظة الجيزة اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمدينة الصف، تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز، وذلك لضبط المخالفات والحد من مصادر الخطر التي تهدد صحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مركزات الأعلاف، يحتوي على كميات كبيرة من مخلفات الدواجن والمجازر تُستخدم في تصنيع الأعلاف بشكل غير قانوني، كما تم العثور على عدد 2 كوكر، وغلاية، و130 جوال مركزات أعلاف مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على أدوات الإنتاج داخل المصنع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين كل فيما يخصه، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة المختصة.

وأكد الدكتور فرج عبدالعاطي زكي رئيس مركز ومدينة الصف، أنه قاد الحملة بمشاركة نواب رئيس المدينة، وعضو جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، إضافة إلى إدارات البيئة، والتراخيص، والمتابعة الميدانية، والطب البيطري، والصحة، والتموين، إلى جانب الوحدة المحلية بالأخصاص.

 

 

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مركزات الأعلاف

 وتؤكد محافظة الجيزة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة للتصدي لأي نشاط غير مرخص، خاصة ما يمس صحة المواطنين، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين.

 

