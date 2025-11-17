ضبط 70 مخالفة إشغال بمدينة الحوامدية

18 حجم الخط

شنت مدينة الحوامدية، مساء اليوم، حملة إشغالات موسعة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وذلك بهدف إزالة التعديات على حرم الطريق وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

واستهدفت الحملة المحال التجارية والمقاهي والكافيهات لرصد المخالفات الميدانية، مما أسفر عن ضبط 70 حالة إشغال متنوعة، تم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن المدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتركزت المخالفات التي تم التعامل معها في شوارع جمال عبد الناصر، صلاح سالم، خلف المساكن، ضمن خطة شاملة لرفع الإشغالات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات

وأكد رئيس مدينة الحوامدية استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات وفتح المحاور المرورية، تنفيذًا لسياسات الدولة في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

