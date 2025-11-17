هيئة النظافة بالجيزة تعلن عن وظائف سائقين بنظام الأجر مقابل عمل

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة عن حاجتها إلى سائقين بنظام الأجر مقابل عمل، وذلك وفقًا للشروط المعلنة في الإعلان الرسمي الصادر عن الهيئة، في إطار خطتها لتعزيز القوى العاملة ودعم منظومة النظافة داخل المحافظة.

شروط التقدم لوظائف سائقين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة مهنية درجة أولى أو ثانية سارية وقت تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

رخصة القيادة المهنية سارية.

صورة من شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.



وأكدت الهيئة أنه سيتم إخطار المتقدمين المقبولين بموعد الاختبار، مع ضرورة تقديم أصول المستندات عند المطابقة.

ويتم تقديم الطلبات باليد باسم السيدة مدير عام الموارد البشرية بديوان عام الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بمقر قسم التعيينات – بين السرايات – الدقي – الجيزة.

تفاصيل مهمة للمتقدمين

الوظائف بنظام الأجر مقابل عمل.

لن يُلتفت للطلبات غير المستوفاة أو المقدمة بعد الموعد المحدد.

يُشترط الالتزام الكامل بجميع المستندات الموضحة بالإعلان الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة محافظة الجيزة لتعزيز قدرة منظومة النظافة والتجميل، وتوفير فرص تشغيل جديدة للشباب الراغبين في العمل داخل قطاعات خدمية حيوية

