انتظام صرف الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بالجيزة (صور)

شهدت مديرية الزراعة بالجيزة انتظام حركة صرف الأسمدة الشتوية لموسم 2025/ 2026 بمختلف الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللجنة التنسيقية للأسمدة، مع التشديد على أن يتم الصرف بموجب كارت الفلاح فقط، ودون تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية.

وشهدت عدة جمعيات زراعية انتظامًا كاملًا في عمليات التوزيع، من بينها جمعية القبابات بمركز أطفيح بحضور المهندس مجدي أبو بكر مدير الإدارة الزراعية بأطفيح، وجمعية الأقواز الزراعية بالصف بمتابعة المهندس طارق يحيى مدير الإدارة الزراعية، وجمعية كفر حكيم بكرداسة تحت إشراف مدير الإدارة الزراعية بكرداسة، وجمعية المنصورية بإمبابة بمتابعة المهندسة أمينة إمبابي مدير الإدارة الزراعية بإمبابة، وجمعية العزيزية بالبدرشين بحضور المهندس إيهاب الشيمي مدير الإدارة الزراعية بالبدرشين.



كما بدأت المديرية في تنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بصرف شيكارتين من الأسمدة لفدان البساتين بدءًا من اليوم.

توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين في المواعيد المحددة

وأكدت مديرية الزراعة بالجيزة حرصها على توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين في المواعيد المحددة، بما يساهم في رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين الجودة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تأتي هذه الإجراءات وفق تعليمات قيادات وزارة الزراعة الدكتور أحمد عضّام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة ونجاح الموسم الزراعي الشتوي.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، أنه تابع اليوم حركة الصرف بكافة الإدارات لضمان الانضباط الكامل ووصول الأسمدة إلى مستحقيها دون أي تجاوزات.



